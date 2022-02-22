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Президенти Польщі та Литви завтра відвідають Україну

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 18:20
Президенти Польщі та Литви завтра відвідають Україну Фото: президент Польщі Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Артем Горовенко

Президент Польщі Анджей Дуда та його литовський колега Гітанас Науседа відвідають Україну. Візит очікується завтра, 23 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що завтра відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з Науседою і Дудою, які перебуватимуть в країні з робочим візитом.

Також повідомляється, що орієнтовно о 14:15 буде зустріч президентів трьох країн з представниками ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Польща і Латвія закликали ввести санкції проти Росії за визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік". А також зробити кроки для допомоги Україні.

Також повідомлялося, що міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії прибудуть в Україну з робочим візитом цього тижня.

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Литва Польша Анджей Дуда
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