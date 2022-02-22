Президенти Польщі та Литви завтра відвідають Україну
Президент Польщі Анджей Дуда та його литовський колега Гітанас Науседа відвідають Україну. Візит очікується завтра, 23 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
Повідомляється, що завтра відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з Науседою і Дудою, які перебуватимуть в країні з робочим візитом.
Також повідомляється, що орієнтовно о 14:15 буде зустріч президентів трьох країн з представниками ЗМІ.
Нагадаємо, раніше Польща і Латвія закликали ввести санкції проти Росії за визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік". А також зробити кроки для допомоги Україні.
Також повідомлялося, що міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії прибудуть в Україну з робочим візитом цього тижня.