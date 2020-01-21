Президенти Польщі та Литви не поїдуть в Ізраїль на форум пам'яті жертв Голокосту

Президент Литви Гітанас Науседа та його польський колега Анджей Дуда не поїдуть в Ізраїль на заходи 22-23 січня, присвячені 75-річчю визволення в'язнів Аушвіца. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Науседа попросив, щоб Литву в Єрусалимі представив спікер парламенту. Його прес-секретар відмовився коментувати зв'язок між рішенням Науседи та участю у заході президента Росії Володимира Путіна. Він лише заявив, що глава держави вирішив провести більше часу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Президент Польщі Анджей Дуда відмовився брати участь у заході через те, що йому, на відміну від президентів Росії та Німеччини, не надали можливості виступити на цьому форумі.

Зазначимо, нацистський концтабір Аушвіц-Біркенау на території Польщі був найбільшим табором смерті. У 1940-1945 роках там знищили понад 1,5 млн. людей різних національностей. Вцілілих в'язнів табору звільнили 27 січня 1945 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Ізраїль з метою участі у пам'ятних заходах у рамках Всесвітнього форуму Голокосту. В програму візиту входять переговори з керівництвом Ізраїлю та зустріч з представниками ізраїльських ділових кіл.

РБК-Україна писало, що раніше Міністерство закордонних справ Ізраїлю виступило із засудженням вшанування ідеологів Українського національного руху, які, за їх твердженням, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту.