Президенту Грузії заборонили відвідати Україну. У чому причина

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі прибула до Брюсселя, щоб підтримати кандидатуру країни для вступу до ЄС. При цьому уряд відмовив їй у здійсненні візитів в Україну, Францію і Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія. Онлайн .

"Я хотіла відвідати Францію, Польщу і, можливо, Україну, якій ми повинні дякувати за прискорений процес обговорення кандидатури (на вступ до ЄС - ред.), але знову отримала відмову", - сказала вона.

У березні Зурабішвілі заявила, що також була змушена скасувати робочі зустрічі в Парижі, Брюсселі, Берліні та Варшаві через позицію уряду.

Президент вважає, що затверджена Європарламентом резолюція і коментарі правлячої партії після прийняттям документа не дають їй можливості ефективно захищати інтереси Грузії.

За її словами, в уряді заявили, що вже достатньо зробили для підтримки кандидатури країни.