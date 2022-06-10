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Президенту Грузії заборонили відвідати Україну. У чому причина

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Грузія, П'ятниця 10 червня 2022 22:50
Президенту Грузії заборонили відвідати Україну. У чому причина Фото: Саломе Зурабішвілі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі прибула до Брюсселя, щоб підтримати кандидатуру країни для вступу до ЄС. При цьому уряд відмовив їй у здійсненні візитів в Україну, Францію і Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія. Онлайн.

"Я хотіла відвідати Францію, Польщу і, можливо, Україну, якій ми повинні дякувати за прискорений процес обговорення кандидатури (на вступ до ЄС - ред.), але знову отримала відмову", - сказала вона.

У березні Зурабішвілі заявила, що також була змушена скасувати робочі зустрічі в Парижі, Брюсселі, Берліні та Варшаві через позицію уряду.

Президент вважає, що затверджена Європарламентом резолюція і коментарі правлячої партії після прийняттям документа не дають їй можливості ефективно захищати інтереси Грузії.

За її словами, в уряді заявили, що вже достатньо зробили для підтримки кандидатури країни.

Зазначимо, що з початку війни Росії проти Україні Грузія зайняла нейтральну позицію. Зокрема, Тбілісі відмовився вводити санкції проти РФ.

Також МЗС Грузії викликало Тимчасового повіреного у справах України Андрія Касьянова через поширення даних української розвідки щодо налагодження російськими агентами каналів контрабанди через Грузію.

Окрім цього, прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не планує воювати з РФ і відкривати так званий "другий фронт".

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