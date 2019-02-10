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Президенту Фінляндії незабаром зроблять операцію

Новини » Політика    10.02.2019 - 02:08
Президенту Фінляндії незабаром зроблять операцію
Фото: Саулі Ніінисте (flickr.com UN Women)

Саулі Ніінисте прооперують

Президент Фінляндії Саулі Ніінисте в найближчі два тижні прооперують у госпіталі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iltalehti.

Президент повідомив про майбутню операцію в ході участі в благодійному хокейному матчі.

"Чудовий день для боротьби зі зміною клімату. Куррі, Фетисов. На жаль, для мене це була остання гра в сезоні - протягом двох тижнів запланована операція на стегні. У наступному сезоні буде краща гра!", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Фінляндії.

Президент Фінляндії на зустрічі заявив, що його країна і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності, у тому числі шляхом підтримки реформ.

Крім того, Порошенко подякував за відчутну допомогу Фінляндії в подоланні гуманітарних наслідків російської агресії на Донбасі.

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