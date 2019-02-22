Президентські вибори мають стати дискусією про майбутнє країни, - Тимошенко

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Основою президентської кампанії-2019 мала би стати дискусія навколо цінностей, впевнена Тимошенко

Після Революції Гідності основою президентської кампанії-2019 мала би стати позитивна дискусія навколо цінностей, змістів і правильних стратегій заради майбутнього України. Про це Юлія Тимошенко заявила сьогодні під час прес-конференції у Києві, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Ми були переконані: тільки така позитивна дискусія дасть можливість українцям зрозуміти, що країна рухається вперед, будується, що ми маємо шанс закінчити епоху руїн і розпочати епоху відродження. Саме задля цього і було створено Новий курс України. Сьогодні ми розуміємо, що така дискусія владі не потрібна. Стара система звикла жити так, як вона живе. На жаль, президент країни зрозумів, що не зможе виграти ці вибори і йому треба купити ці вибори", – сказала лідер "Батьківщини".

Тимошенко заявила, що після поїздок країною і спілкування з людьми та соратниками на місцях вона готова назвати "5 технологій масштабної фальсифікації, яку використовує сьогодні штаб Порошенка".

Перша "схема", яка вже покрила всі регіони, - "прямий, чорний підкуп готівкою", заявила Тимошенко. За її словами, спеціальні агітатори заходять в оселі людей, складають анкети, збираючи заборонені законом персональні дані громадян. Готовим проголосувати за чинного президента дають по 500 грн і фотографують – аби людина боялася не "відпрацювати" передвиборний хабар, заявила політик.

"Цією чорною готівкою покривається вся країна, ці анкети збирають практично в більшості осель. Такі негідні, ниці стандарти проведення виборів руйнують нашу надію на демократичні, чесні вибори", – сказала лідер "Батьківщини".

Другий елемент можливої фальсифікації – пряме використання для підкупу бюджетних коштів. Влада спрямовує спеціальні субвенції з державного бюджету в місцеві, а потім роздає по 1000 гривень матеріальної допомоги в мерії або в офісі губернатора, заявила Тимошенко.

"Вони вирішили платити з бюджету, трохи заощадити грошей для президента і "подоїти" бюджет на підкуп виборців", – сказала кандидат.

Ще одна технологія підкупу, на думку Тимошенко, – видача монетизованих субсидій. Напередодні виборів Петро Порошенко збирається виплатити компенсації одразу за два місяці і таким чином мотивувати людей голосувати за себе, вважає політик.

Реєстрація технічних кандидатів – четверта складова президентського "плану фальсифікації". Підконтрольні владі кандидати мають створити більшість у комісіях: "Це означає, що вони поставили ставку на підробку протоколів. Так навіть у попередні роки не вчиняли авторитарні режими", заявила політик.

"Легалізувати майбутній підкуп і фальсифікацію" виборів має п'ятий елемент масштабного плану спотворення вибору українців – "замовні соцдослідження", заявила вона.

Водночас Тимошенко запевнила, що втілити в життя "план фальсифікації" виборів команді президента не вдасться. Саме для протидії "махінаціям" влади лідер "Батьківщина" разом із демократичними кандидатами об'єднали зусилля по всій країні і підписали меморандум.

"Коли ми єднаємо зусилля всіх опозиційних кандидатів, у дільничних та окружних комісіях в нас буде більшість", – підсумувала вона і додала, що буде зібрано декілька комплектів оригіналів протоколів зі всіх виборчих дільниць.

До того ж, переконана Тимошенко, фальсифікувати вибори владі не дозволять громадяни.

"Хай вони не розраховують, що люди поховають майбутнє своїх дітей, онуків за цю "Петрову 1000 грн", – підсумувала вона.