Президенты Вышеградской группы проводят встречу в Праге. Среди тем - война РФ с Украиной

"Сегодня в Пражском Граде встречаются президенты стран Вышеградской группы", - говорится в публикации.

Кроме вопроса широкомасштабной войны России против Украины, влияния последствий агрессии и увеличение помощи Киеву от союзников другой основной темой обсуждения президентов Чехии, Польши, Венгрии и Словакии Петра Павела, Анджея Дуды, Каталин Новак и Зузанны Чапутовой стала борьба с нелегальной миграцией.

Также лидеры V4 на встрече обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке и тему расширения Европейского союза.

Кроме того, на утренних переговорах лидеры Чехии, Словакии, Польши и Венгрии планировали рассмотреть вопрос финансовой поддержки модернизации своей экономики, пишет Expats.cz.

После обсуждения, как ожидается, президенты четырех стран примут участие в совместной пресс-конференции, на которой будет представлена обновленная информация об итогах саммита, организованного президентом Чехии.

В администрации чешского президента заявляли накануне, что на встрече "четверки" также поднимут вопросы развития проектов, финансируемых из Вышеградского фонда, трансграничных и инфраструктурных проектов, транспортного сообщения между странами.

Вышеградская четверка

Напомним, что в Вышеградскую группу входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Объединение было создано 15 февраля 1991 года.

В прошлом году Варшава решила возобновить сотрудничество с Будапештом в Вышеградской группе. Дело в том, что отношения между странами ухудшились после начала полномасштабной войны России против Украины - в то время как польская сторона открыто выступила против вторжения РФ, венгерская в свою очередь продолжила сотрудничество с Москвой и частично блокировала введение отдельных санкций против России.

Добавим, что еще в марте 2022 года в ответ на широкомасштабную военную агрессию РФ Чехия предложила рассмотреть принятие Украины в Вышеградскую группу.