ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Президенты Франции и Чехии обсудили гарантии безопасности для Украины

Новина українською →
Пятница 17 февраля 2023 18:50
Президенты Франции и Чехии обсудили гарантии безопасности для Украины Фото: президент Чехии Петр Павел и президент Франции Эммануэль Макрон (twitter.com/general_pavel)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 17 февраля, Чехия и Франция обсудили гарантию безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Чехии Петра Павела.

"Я спрашивал президент Эммануэля Макрона о взгляде Франции на возможное мирное соглашение и гарантии безопасности для Украины", - говорится в сообщении.

Павел добавил, что завершение войны в Украине принципиально важно для Чехии.

Макрон в свою очередь интересовался планами, какие именно планы Павел хочет реализовать в должности чешского президента.

Напомним, что в правительстве Германии считают, что еще рано говорить о том, какими могут быть гарантии безопасности для Украины.

Польша предлагает разработать соглашение о предоставлении Украине гарантий безопасности. И предлагает сделать это до саммита Альянса, который состоится этим летом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Чехия Война в Украине
NEWS
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен