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У президента Туреччини назвали вимоги Росії щодо Донбасу і Криму "нереалістичними"

Фото: у Ердогана назвали вимоги РФ щодо Донбасу і Криму "нереалістичними" (t me nexta live)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калін назвав вимоги Росії на переговорах з Україною визнати окупований Крим російським і незалежність Донбасу "нереалістичними". Анкара порадила Москві придумати якісь інші ідеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Калина телеканалу CNN.

"Це червоні лінії для українців в Криму і на Донбасі, і це правильно, тому що вони безпосередньо стосуються територіальної цілісності і суверенітету України", - сказав Калин.

За його словами, Туреччина, як і весь світ, не визнала окупацію Криму. Він додав, що анексію української території не визнав навіть Китай.

"Їм (росіянам - ред.) дійсно слід придумати якісь інші ідеї", - додав представник турецького президента.

Коментуючи нові переговори Росії та України, які пройдуть 29 березня в Стамбулі, Калин висловив сподівання, що завдяки цій зустрічі війна закінчиться.

За даними джерел Reuters, Путін не готовий йти на компроміс у мирному діалозі з українською стороною.

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