У президента Туреччини назвали вимоги Росії щодо Донбасу і Криму "нереалістичними"

Прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калін назвав вимоги Росії на переговорах з Україною визнати окупований Крим російським і незалежність Донбасу "нереалістичними". Анкара порадила Москві придумати якісь інші ідеї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Калина телеканалу CNN.
"Це червоні лінії для українців в Криму і на Донбасі, і це правильно, тому що вони безпосередньо стосуються територіальної цілісності і суверенітету України", - сказав Калин.
За його словами, Туреччина, як і весь світ, не визнала окупацію Криму. Він додав, що анексію української території не визнав навіть Китай.
"Їм (росіянам - ред.) дійсно слід придумати якісь інші ідеї", - додав представник турецького президента.
Коментуючи нові переговори Росії та України, які пройдуть 29 березня в Стамбулі, Калин висловив сподівання, що завдяки цій зустрічі війна закінчиться.
За даними джерел Reuters, Путін не готовий йти на компроміс у мирному діалозі з українською стороною.
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