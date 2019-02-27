У президента спрогнозували, коли запрацює ВАКС

Антикорупційні органи на сьогоднішній день розглядають понад 200 справ

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) может заработать до конца марта. Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам нардепа, антикоррупционные органы на сегодняшний день рассматривают более 200 дел.

"Антикоррупционные органы на сегодняшний день рассматривают более 200 дел, кажется. Но 54 дела или 55 уже доведены до суда. Антикоррупционный суд уже путем соответствующего отбора, определенного украинским законодательством, определил определенное количество судей, зарегистрировался уже как юридическое лицо. Согласно прогнозам, к концу марта он должен начать функционировать", - сообщила Луценко.

Напомним, Государственная судебная администрация назначила временно исполняющего обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Им стал Алексей Жуков.

Как писало РБК-Украина ранее, в конкурсе в Высший антикоррупционный суд продолжит принимать участие 71 кандидат, 7 из которых - по результатам совместных заседаний Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) и Общественного совета международных экспертов.

Добавим, ранее глава государства Петр Порошенко заявил, что создание Высшего антикоррупционного суда Украины завершится в феврале.