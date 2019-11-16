Президента Сербії терміново госпіталізували

Ввечері 15 листопада у Сербії терміново госпіталізували президента Александра Вучича через проблеми з серцем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу сербського президента.

Як повідомляється, через серцево-судинні проблеми у п'ятницю, 15 листопада, сербський лідер був госпіталізований до Військово-медичної академії в Белграді. Інші деталі не розкриваються.

"Генеральний секретаріат президента Республіки Сербія інформує громадськість, що президент Республіки Сербія Александр Вучич був направлений до Військово-медичної академії в Белграді 15 листопада через серцево-судинні проблеми", - йдеться в заяві відомства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 липня на 92-му році життя помер президент Тунісу Бежи Каїд Себсі. Наприкінці червня ас-Себсі тимчасово госпіталізували у зв'язку з різким погіршенням самопочуття. Ас-Себсі займав пост президента Тунісу з 2014 року.

Також РБК-Україна писало, що у січні до лікарні потрапив президент Бразилії Жаїра Болсонару. Тоді бразильського президента прооперували, видаливши колостомічний мішок, встановлений після того, як його вдарили ножем у живіт, у вересні 2018 року. Операція тривала 7 годин.