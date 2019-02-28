У президента розповіли, коли Рада розгляне закон про незаконне збагачення 

Законопроект можуть розглянути на наступному пленарному тижні

Внесенный президентом законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение может появиться в повестке дня уже на следующей пленарной неделе. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, перед вынесением в зал законопроект должен быть рассмотрен в профильном комитете парламента.

"На этот момент президентом учтены замечания КСУ о том, что 62 статья Конституции говорит о презумпции невиновности.. Этот законопроект будет рассмотрен соответствующим комитетом. Конечно (через неделю - ред.). Он уже есть на сайте, он должен появиться в повестке дня. И он как неотложный должен рассматриваться в парламенте", - сообщила Луценко.

По ее словам, после принятия законопроекта Конституционный суд не сможет признать статью неконституционной.

"Если он будет принят Верховной радой и подписан президентом, КСУ не сможет уже признать его неконституционным, ведь здесь учтены все его замечания...Я думаю, что внесенное президентом Украины такая статья даст возможность привлечь к ответственности тех коррупционеров, по которым уже собраны доказательства их незаконного обогащения, а также рассмотреть это в антикоррупционном суде", - заявила Луценко

Напомним, сегодня, 28 февраля, в Верховной раде Украины появился новый законопроект авторства президента Петра Порошенко о неотвратимости уголовного наказания за незаконное обогащение, в котором учтены все замечания Конституционного суда Украины.

РБК-Украина писало, что внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект о незаконном обогащении предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет.