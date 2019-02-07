У Раді розповіли про різні обмеження для РФ

Заборона росіянам спостерігати за виборами в Україні відповідає міжнародним законодавчим нормам

Кроме закона о запрете россиянам наблюдать за выборами, в Украине действуют и другие законы об определенных ограничениях для РФ. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко, отвечая на вопрос "не будет ли конфликта интересов между Украиной и США из-за совета Волкера не запрещать наблюдателей от РФ", передает корреспондент РБК-Украина.

"Кроме этого закона у нас действует закон о санкциях, закон о пересечении границы, у нас действует закон об аккредитации СМИ, и вообще о международных наблюдателях, Я думаю действуя в рамках законодательства Украина покажет свое отношение к гражданам РФ, которая является страной агрессором", - добавила она.

По ее словам, законопроект о запрете россиянам наблюдать за выборами в Украине вполне соответствует международным законодательным нормам.

"В частности, в подписанной странами ОБСЕ Копенгагенской декларации четко указано, что выборы и наблюдение за выборами в странах ОБСЕ должны происходить с обязательным уважением к суверенитету страны, где происходят выборы. Собственно, мы и вносим изменения в законы "О выборах президента", о выборах Верховной рады, именно для того, чтобы не допустить граждан страны агрессора к наблюдению", - добавила она.

Напомним, парламент 7 февраля принял за основу и в целом законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", который предусматривает запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019.

РБК-Украина писало, что законопроект о запрете гражданам России наблюдать за процессом выборов в Украине может навредить отношениям Украины с международными организациями, например, ПАСЕ и ООН, поскольку россияне могут оказаться в составе таких организаций.