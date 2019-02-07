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У Раді розповіли про різні обмеження для РФ

Новини » Вибори 2019    07.02.2019 - 14:34
У Раді розповіли про різні обмеження для РФ
Фото: Ірина Луценко (УНІАН)

Заборона росіянам спостерігати за виборами в Україні відповідає міжнародним законодавчим нормам

Окрім закону про заборону росіянам спостерігати за виборами, в Україні діють і інші закони про певні обмеження для РФ. Про це повідомила представник президента у Верховній раді Ірина Луценко, відповідаючи на запитання "чи не буде конфлікту інтересів між Україною та США через пораду Волкера не забороняти спостерігачів від РФ", передає кореспондент РБК-Україна. 

"Окрім цього закону у нас діє закон про санкції, закон про перетин кордону,  у нас діє закон про акредитацію ЗМІ,  і взагалі про міжнародних спостерігачів, Я думаю діючи в рамках законодавства Україна покаже своє відношення до громадян РФ, яка є країною агресором", - додала вона. 

За її словами, законопроект про заборону росіянам спостерігати за виборами в Україні цілком відповідає міжнародним законодавчим нормам.

"Зокрема, в підписаній країнами ОБСЄ Копенгагенсткій декларації чітко зазначено, що вибори та спостереження за виборами в країнах ОБСЄ мають відбуватись з обов’язковою повагою до суверенітету країни, де відбуваються вибори. Власне, ми і вносимо зміни в закони "Про вибори президента", про вибори Верховної ради, саме для того, щоб не допустити громадян країни агресора до спостереження", - додала вона.

Нагадаємо, парламент 7 лютого прийняв за основу і в цілому законопроект №9524 "Про внесення змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах-2019. 

РБК-Україна писало, що законопроект щодо заборони громадянам Росії спостерігати за процесом виборів в Україні може нашкодити стосункам України з міжнародними організаціями, наприклад ПАРЄ та ООН, оскільки росіяни можуть опинитися у складі таких організацій. 

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