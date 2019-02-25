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У президента розповіли про дискусію у Раді щодо закону про мови нацменшин


За словами Луценко, після розгляду "мовного закону" Рада може розглянути проекти про мови нацменшин

Парламентарии начнут дискуссию о четырех законопроектах о языках национальных меньшинств после принятия законопроекта о функционировании украинского языка как государственного ("языкового закона"), но завершат ее только после выборов. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко в интервью телеканалу "Рада", сообщает РБК-Украина.

Нардеп отметила, что в Украине около 125 национальностей.

"Очень много людей, которые говорят на государственном языке, русском, венгерском, польском, крымскотатарском... Венгрия предъявляет претензии о том, что венгерские меньшинства в короткие сроки должны изучить украинский язык. Мы должны иметь разумный компромисс для того, чтобы сосуществовать, сотрудничать и иметь взвешенную позицию по отношению к нашим гражданам, которые разговаривают на языках нацменьшинств", - сообщила Луценко.

По ее словам, после рассмотрения "языкового закона" Рада может рассмотреть законопроекты о языках нацменьшинств.

"У нас есть около 4 законопроектов, которые решили бы вопрос языков национальных меньшинств. Они будут идти следующими после закона о государственном языке. Поэтому моя позиция: все поправки должны рассмотреть. Должна быть взвешенная умеренная позиция, и голосование должно состояться только тогда, когда состоится обстоятельная дискуссия в парламенте. Я думаю, что мы начнем эту дискуссию до выборов, и она завершится после выборов", - сообщила представитель президента в ВР.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что в ближайшее время ВР может рассмотреть новый законопроект о праве нацменьшинств на образование на родном языке.

Как писало РБК-Украина ранее, в феврале 2018 года Министерство образования и науки приняло рекомендации Венецианской комиссии по поводу языковой статьи закона "Об образовании" и согласилось с продолжением переходного периода для ее внедрения до 2023 года.

Добавим, в 2017 году Венецианская комиссия рекомендовала продолжить переходный период для имплементации "языковой статьи" закона об образовании.

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