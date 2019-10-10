Президент заявив про необхідність проведення місцевих виборів

Місцеві вибори мають пройти якнайшвидче по всій країні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський заявив, що місцеві вибори пройдуть як можна швидше.

"Місцеві вибори... Дивіться ми ж хотіли чесно, одразу ве перезавантажити. Є законодавчі речі, які ми не можемо порушити. Як тільки ми зможемо це зробити ми це зробимо", - сказав він.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше повідомляло, що розробляється проект нового адміністративно-територіального устрою України, який буде прийнятий не раніше лютого 2020 року. За словами Олександра Корнієнка, закон не може бути прийнятий поки не будуть внесені зміни до Конституції України.

Також новий адміністративно-територіальний устрій України в рамках децентралізації планують розповсюджувати, в тому числі, на тимчасово непідконтрольні території - Крим і Донбас.

Нагадаємо, раніше в партії "Слуга народу" неодноразово заявляли, що місцеві вибори відбудуться після реформи децентралізації.