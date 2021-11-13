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Кабмін звільнив керівника "ГарПоку" і зупинив виплату боргів "зеленим" інвесторам

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Київ, Субота 13 листопада 2021 21:19
Кабмін звільнив керівника "ГарПоку" і зупинив виплату боргів "зеленим" інвесторам Фото: Костянтин Петриковець (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів звільнив керівника державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця. За його словами, через його відмову зупинити виплату держпідприємством боргів перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт держпідприємства.

"Кабінет міністрів України зібрався на позачергове засідання у суботу, 13 листопада, щоб звільнити мене з посади директора ДП "Гарантований покупець". Це виключно політичне рішення. Я буду оскаржувати його в законному порядку та відстоювати свою ділову репутацію, професійну честь і гідність", - цитує прес-служба слова Петриковця.

Він зазначив, що причиною його звільнення стала відмова виконувати "незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків виробниками електроенергії з відновлюваних джерел".

"Держпідприємство відповідно до закону спрямувало 19,3 млрд гривень коштів від НЕК "Укренерго" на погашення заборгованості перед виробниками. Так вимагає закон і жодні спроби політичного тиску, телефонні дзвінки і погрози не змусять державне підприємство відступити від норм закону і використати ці кошти як заманеться політикам", - повідомили в компанії.

За інформацією міжфракційного депутатського об’єднання "Чиста енергія - здорове довкілля", після звільнення Петриковця, Кабмін через підконтрольний йому Ощадбанк заблокував розрахунки з "зеленими" інвесторами.

Нагадаємо, "Укренерго" залучило 825 млн доларів цільових єврооблігацій для розрахунку з "зеленими" інвесторами. Ці кошти були перераховані "Гарантованому покупцю" який мав виплатити борги перед інвесторами.

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Кабінет Міністрів України
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