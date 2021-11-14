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Президент VR Capital Group закликав Кабмін погасити борги перед інвесторами в "зелену" енергетику

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Київ, Неділя 14 листопада 2021 21:57
Президент VR Capital Group закликав Кабмін погасити борги перед інвесторами в "зелену" енергетику Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Якщо виручені шляхом випуску єврооблігацій кошти не будуть спрямовані на погашення боргу перед інвесторами у відновлювані джерела енергії, - це буде кричущим шахрайством з боку українського уряду.

Про це заявив Річард Дейтц, американський інвестор і президент VR Capital Group, а також власник Elementum Energy, найбільшого західного інвестора в український сектор ВДЕ, у коментарі "Главкому".

"Всього десять днів тому "Укренерго" вийшла на міжнародні фінансові ринки, щоб випустити облігації з українською державною гарантією, наданою спеціально для вирішення платіжної кризи в секторі відновлюваної енергетики... Якщо виручені кошти не будуть використовуватися для цілей, передбачених контрактом і законом, це буде являти собою відкрите і кричуще шахрайство з боку уряду України на фінансових ринках", - повідомив Річард Дейтц.

Нагадаємо, 13 листопада ввечері директор держпідприємства "Гарантований покупець" Костянтин Петриківець повідомив, що уряд заблокував виплату 19,3 млрд грн боргу інвесторам в "зелену" енергетику.

Ці кошти були залучені шляхом випуску "зелених" єврооблігацій. За твердженням Петриківця, уряд намагався незаконно вплинути на їх розподіл.

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