Президент VR Capital Group закликав Кабмін погасити борги перед інвесторами в "зелену" енергетику

Якщо виручені шляхом випуску єврооблігацій кошти не будуть спрямовані на погашення боргу перед інвесторами у відновлювані джерела енергії, - це буде кричущим шахрайством з боку українського уряду.

Про це заявив Річард Дейтц, американський інвестор і президент VR Capital Group, а також власник Elementum Energy, найбільшого західного інвестора в український сектор ВДЕ, у коментарі "Главкому".

"Всього десять днів тому "Укренерго" вийшла на міжнародні фінансові ринки, щоб випустити облігації з українською державною гарантією, наданою спеціально для вирішення платіжної кризи в секторі відновлюваної енергетики... Якщо виручені кошти не будуть використовуватися для цілей, передбачених контрактом і законом, це буде являти собою відкрите і кричуще шахрайство з боку уряду України на фінансових ринках", - повідомив Річард Дейтц.