ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент внесе закон про реформування "Укроборонпрому" в Раду як невідкладний

Новини » Політика    19.03.2019 - 02:19
Президент внесе закон про реформування "Укроборонпрому" в Раду як невідкладний
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент вважає, що депутати підтримають запропоновану реформу "Укроборонпрому"

Законопроект про реформування державного концерну "Укроборонпром" буде внесено президентом України Петром Порошенком в Верховну раду та позначено як невідкладний до розгляду. Про це президент заявив під час ефіру "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Порошенко підкреслив, що такий законопроект парламент зобов'язаний розглянути та проголосувати в найкоротші терміни.

"Рішенням Ради національної безпеки і оборони, яким доручено пану полковнику (Сергію Кривоносу, - ред.) підготувати зазначений законопроект, правом законодавчої ініціативи володіє президент. Президент має право визначити цей законопроект як невідкладний", - заявив Порошенко.

Президент вважає, що законопроект буде підтриманий народними депутатами.

"Я на сьогоднішній день гарантую, що в парламенті є підтримка щодо реформування "Укроборонпрому", тобто з тим, щоб зробити більш відкритою частину контрактів державного оборонного замовлення і щодо збільшення залучення іноземних партнерів. Парламент сьогодні 100% підтримає ці законодавчі ініціативи президента", - сказав він.

Зі слів Порошенка, законопроект буде підготовлений заступником голови РНБО полковником Сергієм Кривоносом.

Нагадаємо, новопризначений заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що процес реформування державного концерну "Укроборонпром" триватиме близько півроку, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект.

Порошенко анонсував нове засідання РНБО щодо "Укроборонпрому" Порошенко підписав указ про аудит "Укроборонпрому"
Новини України Порошенко ПетрореформиУкроборонпромВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся