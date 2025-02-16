Мадуро предложил реформировать конституцию Венесуэлы

Спорно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил реформировать конституцию страны. Он назвал этот шаг попыткой изменить территориальные деления и диверсифицировать экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Это попытка построить новую демократическую государственную систему, включающую коммунальную, социальную и народную власть. Мы должны продвинуться еще дальше в построении новой диверсифицированной экономики", - заявил он в субботу.

Предложение Мадуро будет включать территориальные подразделения, известные как коммуны (местные самоуправления, состоящие из групп соседей), потенциально перестраивая региональную политику, минимизируя муниципалитеты и штаты. Некоторые люди видят в этом способ дальнейшей консолидации власти после того, как венесуэльская оппозиция обвинила его в краже президентских выборов в июле.

Если две трети законодателей одобрят реформы, то следующим шагом станет публичное обсуждение в течение 30 дней.

Bloomberg отметило, что предыдущая попытка покойного Уго Чавеса изменить конституцию 1999 года не смогла набрать досрочного количества голосов на референдуме 2007 года.