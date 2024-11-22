Президент Украины лишил государственных наград футболиста-предателя

Футболист ранее был награжден орденом "За мужество", отличием "Именное огнестрельное оружие". Кроме того, он считался заслуженным мастером спорта Украины и заслуженным работником физической культуры и спорта Украины.

Еще в марте 2022 года Украинская ассоциация футбола признала Тимощука виновным в нарушении Кодекса этики и честной игры организации и ввела санкции против него. В тот момент он продолжал работать в России тренером в "Зените" из Санкт-Петербурга и никоим образом не осудил полномасштабное вторжение в Украину.

Экс-футболиста сборной лишили всех футбольных регалий, тренерской лицензии Pro, возможности проводить тренерскую деятельность в Украине и исключили из официального реестра игроков сборных. Тимощук на тот момент оставался рекордсменом по количеству матчей в футболке национальной команды (144 поединка).

В 2023 году он обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение УАФ. Слушание состоялось в апреле этого года, а в ноябре CAS отменил решение украинских футбольных органов. Суд в Лозанне объяснил снятие дисциплинарных наказаний тем, что не нашел состава преступления в действиях Тимощука с 24 февраля по 11 марта 2022 года, когда УАФ признала его виновным в нарушении Кодекса этики и честной игры.

По мнению УАФ, CAS подошел к рассмотрению дела формально без учета реалий войны РФ против Украины. Позицию по Тимощуку в Доме футбола не изменили. Скорее всего, его фамилия и дальше не будет фигурировать в реестрах отечественного футбола.

Тимощук в России: что известно

27 февраля 2007 года тогдашний футболист донецкого "Шахтера" перешел в петербургский "Зенит" за рекордную для постсоветского пространства сумму - 20 млн долларов. Сам Тимощук подписал четырехлетний контракт, а его зарплата составила около 2,2 млн. долларов в год.

В составе "Зенита" выступал два года, после чего перешел в мюнхенскую "Баварию" (по неофициальным данным сумма трансфера составила 14 млн евро). Через четыре года снова вернулся в "Зенит", где провел еще два сезона. Продолжил выступления после фактической агрессии России против Украины и оккупации Крыма в 2014 году.

В 2015-м перешел в казахстанский "Кайрат", в статусе игрока которого провел последние матчи за сборную Украины на Евро-2016. После завершения активной карьеры в 2017 году вернулся в Петербург, где вошел в состав тренерского штаба "Зенита". В России активно привлекается к различным пропагандистским акциям, в частности, в поддержку войны в Украине.