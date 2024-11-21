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Обиделись на "оккупантов". Сербия пожаловалась на фанатов сборной Украины в УЕФА

Тирана, Четверг 21 ноября 2024 13:51
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Обиделись на "оккупантов". Сербия пожаловалась на фанатов сборной Украины в УЕФА Фото: Болельщики сборной Украины (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Сербский футбольный союз направил жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций на поведение болельщиков во время поединка Лиги наций Албания – Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Sporturilor.

Возмущение вызвали антисербские скандирования фанатов обеих команд. Также на трибуне украинских болельщиков заметили баннер, на котором были объединены российский и сербский флаги с надписью "К черту вас, оккупанты".

УЕФА пока не объявляла об открытии дела по этому матчу. Не было информации и о том, каким может быть наказание.

Отметим, что сборная Сербии – один из потенциальных соперников "сине-желтых" в плей-офф за право играть в Лиге наций в Дивизионе А. Подопечные Сергея Реброва в переходных матчах будут противостоять одной из команд, финишировавших третьими в высшем дивизионе.

Круг потенциальных оппонентов украинцев ограничен четырьмя сборными – Шотландией, Бельгией, Венгрией и Сербией. Жеребьевка плей-офф Лиги наций состоится 22 ноября.

Околофутбольное противостояние Украина – Сербия: что известно

В 2024 году уже возникало несколько околофутбольных украино-сербских инцидентов. В частности, во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Жребий свел в противостоянии киевское "Динамо" и белградский "Партизан". В начале июля сербский клуб посетил Москву, где сыграл три матча против местных команд в рамках так называемого Братского кубка. Киевляне отменили все двусторонние мероприятия, сопровождающие матчи. Футболисты "Динамо" отказались пожимать руки соперникам. Непосредственно на поле украинский клуб уничтожил вице-чемпиона Сербии (6:2, 3:0).

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между житомирским "Полесьем" и словенской "Олимпией" (1:2) обслуживала сербская бригада судей во главе с Милошем Милановичем. Действия арбитров вызвали нарекания со стороны украинской стороны. В частности, боксер Александр Усик, который имеет контракт с "Полесьем", высказался так: "УЕФА нужно обратить внимание, что у сербов к нам, украинцам, предвзятое отношение, потому что они поддерживают нашего врага".

Ранее балканская сборная получила вердикт за сорванный матч Лиги наций.

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