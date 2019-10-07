Зеленський призначив суддів у місцеві суди

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення 19 суддів у місцевих загальних судах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Згідно з указом президента №735/2019, який опублікований на сайті президента, суддів було призначено у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Харківській, Черкаській, Чернігівській областях, а також у Києві та Запоріжжі:

суддею Погребищенського районного суду Вінницької області став Бойко Антон Віталійович; суддею Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області призначено Вергелеса Валерія Олександровича; суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області призначено Покидюка Вячеслава Миколайовича; суддею П’ятихатського районного суду Дніпропетровської області призначено Фирсу Юлію Вікторівну; суддею Житомирського районного суду Житомирської області призначено Буткевича Максима Івановича; суддею Олевського районного суду Житомирської області призначено Винара Любомира Вікторовича; суддею Радомишльського районного суду Житомирської області стала Сіренко Наталія Станіславівна; суддею Хортицького районного суду міста Запоріжжя призначено Мурашову Наталію Анатоліївну; суддею Лисичанського міського суду Луганської області призначено Калмикову Юлію Олександрівну; суддею Червоноградського міського суду Львівської області призначено Рудакова Дмитра Ігоровича; суддею Яворівського районного суду Львівської області стала Швед Наталія Петрівна; суддею Братського районного суду Миколаївської області призначено Скарницьку Інну Борисівну; суддею Красноокнянського районного суду Одеської області стала Бурдинюк Олена Сергіївна; суддею Зарічненського районного суду Рівненської області призначено Снітчук Руслану Михайлівну; суддею Балаклійського районного суду Харківської області призначено Феленка Юрія Анатолійовича; суддею Харківського районного суду Харківської області призначено Березовську Ірину Валеріївну; суддями Чорнобаївського районного суду Черкаської області стали: Кваша Ірина Михайлівна та Левченко Василь Васильович; суддею Бахмацького районного суду Чернігівської області призначено Лободу Наталію Віталіївну; суддею Оболонського районного суду міста Києва призначено Белоконну Інну Вікторівну.

Нагадаємо, як повідомляло раніше РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський підписав указ про реорганізацію Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД). Згідно з указом президент затвердив граничну чисельність співробітників НІСД у кількості 234 штатних одиниці.