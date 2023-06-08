Президент Венгрии: нельзя допустить, чтобы Россия достигла своих военных целей в Украине

Миру нельзя допустить, чтобы Россия достигла военных целей полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Венгрии Каталин Новак в интервью Neue Zürcher Zeitung .

Она отметила, что изначально осуждала российскую агрессии и поддерживала территориальную целостность Украины.

"Украина - суверенная страна, которая подверглась нападению со стороны соседа и сейчас делает все возможное, чтобы защитить своих граждан. Украинцы действуют самостоятельно, но их поддерживают многие страны. Это, конечно, влияет на военные усилия", - добавила президент.

Новак подчеркнула, что "Россия не должна достичь своих военных целей, мы не должны этого допустить". Но, по ее словам, войну необходимо завершить переговорами, хоть они сейчас и невозможны.

Глава государства добавила, что военная помощь Украине якобы "разожжет войну и может привести к эскалации". При этом она поддержала гуманитарную помощь украинцам.

Новак также добавила, что нужно учитывать влияние санкций против России на страны Европы.

"Санкции имеют эффект, но они нанесли нам больше вреда, чем России. Этого нельзя допустить. Мы должны уделять этому гораздо больше внимания, вместо того, чтобы сосредотачиваться только на наказании России", - заявила она.

Позиция Венгрии по войне

Отметим, что Венгрия известна своей неоднозначной реакцией на полномасштабную войну России против Украины. Власти страны продолжают торговлю со страной-агрессором и отказываются вводить отдельные санкции, которые утверждает Евросоюз.

При этом премьер страны Виктор Орбан неоднократно выступал со скандальными заявлениями по поводу Украины. К примеру, недавно он отговаривал нашу страну от проведения контрнаступления и призывал к переговорам.