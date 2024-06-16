RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Тайваня заявил, что Китай считает "ликвидацию" страны национальным делом

Китай считает ликвидацию Тайваня национальным делом (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Китай рассматривает аннексию и "ликвидацию" Тайваня как свое великое национальное дело.

Об этом заявил президент Тайваня Лай Циндэ, пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Наибольшая проблема состоит в том, чтобы противостоять мощному подъему Китая, (который - ред) разрушает статус-кво в Тайванском проливе и считает аннексию Тайваня и ликвидацию Китайской Республики большим делом восстановления своего народа", - сказал он.

На западе в военной академии, где выступил Лай Циндэ, он добавил, что курсанты должны защищать Тайвань от аннексии Китаем и что будущее острова может решить только его народ.

"Мы действительно должны уметь различать себя и наших врагов, а также между другом и врагом, и абсолютно не можем согласиться с поражением, первое сражение - последняя битва", - добавил Лай.

Отношения Тайваня и Китая

Тайвань углубляет экономическую интеграцию с другими демократическими странами и работает с партнерами, включая США, чтобы удержать президента Китая Си Цзиньпина от приказа о вторжении на остров.

Подробнее о противостоянии и почему Тайвань боится признавать собственную независимость и начнется ли мировая война из-за острова размером с Одесскую область – подробнее в материале РБК-Украина

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайТайвань