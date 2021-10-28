Президент Тайваню заявила про присутність американських військових на острові

Таким чином, Цай стала першим за останні десятиліття президентом Тайваню, який визнав присутність американських військ на острові в навчальних цілях.

Цай не стала уточнювати, скільки саме американських військовослужбовців знаходиться на острові в даний час, але сказала, що їх "не так багато, як думають люди".

"У нас широкий спектр співпраці з США, спрямований на підвищення нашої обороноздатності", - сказала вона.

Останній офіційний Американський гарнізон залишив острів в 1979 році, в рік, коли Вашингтон змінив офіційне дипломатичне визнання з Тайбея на Пекін, хоча минулого року ЗМІ повідомляли про невелику присутність військ.

На початку 2020 року американські військові розмістили, а потім видалили відео, на якому було показано, як спецназ армії США тренує солдатів на Тайвані. У листопаді 2020 року Міністерство оборони Тайваню оголосило, а потім спростувало в місцевих ЗМІ, що американські війська тренують місцевих солдатів на острові.