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Президент Тайваню заявила про присутність американських військових на острові

Автор: Валерія Поліщук

Президент Тайваню Цай Інвень вперше підтвердила присутність американських військ на острові. За її словами, вони тренують тайванських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Таким чином, Цай стала першим за останні десятиліття президентом Тайваню, який визнав присутність американських військ на острові в навчальних цілях.
Цай не стала уточнювати, скільки саме американських військовослужбовців знаходиться на острові в даний час, але сказала, що їх "не так багато, як думають люди".

"У нас широкий спектр співпраці з США, спрямований на підвищення нашої обороноздатності", - сказала вона.

Останній офіційний Американський гарнізон залишив острів в 1979 році, в рік, коли Вашингтон змінив офіційне дипломатичне визнання з Тайбея на Пекін, хоча минулого року ЗМІ повідомляли про невелику присутність військ.

На початку 2020 року американські військові розмістили, а потім видалили відео, на якому було показано, як спецназ армії США тренує солдатів на Тайвані. У листопаді 2020 року Міністерство оборони Тайваню оголосило, а потім спростувало в місцевих ЗМІ, що американські війська тренують місцевих солдатів на острові.

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