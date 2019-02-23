Президент Судану розпустив уряд і запровадив режим НС

У Судані з грудня 2018 тривають акції протесту з вимогою відставки Омара аль-Башира

Президент Судана Омар аль-Башир распустил правительство и ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на один год. Об этом он заявил в ходе телеобращения, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Также Аль-Башир попросил парламент страны отложить поправки в Конституцию, которые позволят ему участвовать в президентских выборах в 2020-м

Свое заявление он сделал на фоне акций протеста, которые продолжаются с 19 декабря.

"Требования граждан о лучших условиях жизни законны", - заявил президент, призвав стороны сесть за стол переговоров.

Аль-Башир, по его словам, находится на стороне "молодежи, которая представляет будущее Судана".

Протесты на севере Судана изначально возникли из-за резкого роста цен на хлеб, но позже появилось требование отставки аль-Башира, который правит страной уже 30 лет.

Напомним, в ходе протестов в Судане в январе 2019 года погибли три человека. Для разгона демонстрантов на антиправительственных протестах полиция использует слезоточивый газ.