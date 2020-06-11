Президент змінив посла у Франції

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади посла України у Франції Олега Шамшура. У той же час на його місце призначив Вадима Омельченка.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

При цьому в указі №218/2020 говориться, що Шампура також був звільнений з посади Постійного Представника України при ЮНЕСКО.

"Призначити Омельченка Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним послом України у Французькій Республіці", - йдеться в указі №219/2020.

Новопризначений посол у Франції Вадим Омельченко з 2006 року є президентом Київського інституту проблем управління імені Горшеніна. Він двічі був радником спікерів Верховної ради України, керував групою радників віце-прем'єр-міністра України з економічних реформ, а також обіймав посаду консультанта парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Відзначимо, що у 2014 році Олег Шамшур був призначений послом у Франції президентом Петром Порошенком.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив послів України в Марокко, Японії, Узбекистані та ПАР.

Крім того, Володимир Зеленський призначив посла в Албанії.