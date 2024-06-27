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Президент Словакии впервые встретился с Зеленским: что обсудили

Четверг 27 июня 2024 19:47
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Президент Словакии впервые встретился с Зеленским: что обсудили Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Словакии Петер Пеллегрини впервые встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 27 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам Пеллегрини, он провел "продуктивные добрососедские дебаты" с Зеленским.

"Мы обсудили недавнее совместное заседание правительств наших стран и обсудили мои планы по полноценному визиту в Украину. Я заверил своего украинского коллегу, что Словакия желает скорейшего и справедливого мира для Украины", - сказал Пеллегрини.

Помощь Украине от Словакии

С начала полномасштабного вторжения России Словакия предоставила Украине гуманитарную помощь на миллионы евро, включая продукты питания, воду, лекарства и медицинское оборудование. Однако власти страны отказываются оказывать военную помощь.

В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался от участия Братиславы в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. В то же время граждане Словакии самостоятельно создали фонд для сбора средств на боеприпасы. Благодаря их усилиям удалось собрать несколько миллионов евро.

В то же время Фицо подверг резкой критике инициативу граждан Словакии.

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