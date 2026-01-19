Президент Сирии отложил поездку в Берлин: в чем причина

Как отметил представитель федерального правительства Германии, поездка сирийского лидера, запланированная на понедельник и вторник, 19 и 20 января, была отложена без определения новых дат. Официальной причиной названы события внутри Сирии, требующие личного присутствия главы переходной администрации.

Ожидалось, что во время пребывания в Берлине аль-Шараа проведет переговоры с федеральным канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом, а также встретится с рядом министров и представителей немецких деловых кругов.

Среди главных тем переговоров должны были быть вопросы возвращения сирийских беженцев и возможное участие Германии в послевоенном восстановлении страны после почти 14 лет гражданского конфликта.

В то же время, пишет издание, визит изначально сопровождался спорами. Приглашение в Берлин сирийский лидер получил еще в ноябре, однако курдские и алавитские общины в Германии резко критиковали его приезд. Они обвиняли сирийские власти в притеснениях этнических и религиозных меньшинств и анонсировали массовые протесты во время пребывания аль-Шараа в стране.