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Президент Швейцарии: Россия может принять участие в конференции по итогам саммита мира

Фото: Виола Амхерд, президент Швейцарии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация будет иметь возможность принять участие в конференции по итогам саммита мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Швейцарии Виолу Амхерд, цитируемую ZDF.

Как отметила Амхерд, саммит мира является лишь прелюдией к дальнейшим переговорам. 

"Нам ясно, что мы не подпишем мирное соглашение в конце конференции", - заявила она. 

По ее словам, для заключения мира необходимо, чтобы обе стороны сидели за столом переговоров. Также она добавила, что Россия сможет принять участие в конференции по итогам саммита мира. 

Саммит мира

Заседание состоится уже с 15 по 16 июня на территории Швейцарии. На повестке дня будет украинская формула мира, которая должна поспособствовать завершению войны на справедливых условиях.  По состоянию на сейчас известно, что в мероприятии подтвердили участие более сотни стран и международных организаций.

Ранее Китай объявил, что не будет участвовать в саммите мира из-за отсутствия России. Впрочем, недавно состоялись консультации с Пекином на уровне заместителей глав МИД, во время которых обсуждали предстоящую конференцию.

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