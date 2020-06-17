В МЗС назвали Азію пріоритетним напрямком для дипломатів

Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

Азійському напрямку довгий час не приділялася достатня увага

Президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба визначили Азію пріоритетним напрямком для українських дипломатів. Україна не може не рахуватися зі зростаючою роллю Китаю та інших країн азійського регіону.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник глави МЗС Євген Єнін.

За словами дипломата, Україна чітко усвідомлює задекларовані у Конституції зовнішньополітичні пріоритети, але це не забороняє працювати на інших ринках та взаємодіяти з іншими державами та регіонами.

Єнін додав, що азійському напрямку довгий час не приділялася необхідна увага у політичному аспекті та в кадровому забезпечення, але пандемія змушує активізувати співпрацю з усіма зацікавленими сторонами.

"Протягом останніх років ми не дивилися на цей напрямок (Китай - ред.), у нас не було візитів на найвищому рівні. Щобільше, над тими двосторонніми аспектами, які захмарювали наші горизонти, банально ніхто не працював", - розповів він.

Однак, як наголосив заступник глави МЗС, Україні потрібно шукати баланс, щоб покращивши позиції в одному регіоні, не погіршити їх в іншому.

Нагадаємо, під час пандемії коронавірусу Україна активізувала співпрацю з Китаєм. Зокрема, Україна отримувала від китайської сторони гуманітарну допомогу для боротьби з поширенням хвороби. Також між українськими та китайськими лікарями проводилися відеоконференції для обміну досвідом.

Минулого тижня в Україну прибув черговий літак з китайською гуманітарною допомогою.

Крім того, нещодавно Зеленський запропонував скасувати візи для іноземних туристів з Китаю та ще ряду країн.

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Автор: Дмитро Левицький