Президент Сербии Вучич назвал точный день, когда уйдет в отставку
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что 27 сентября он собирается уйти в отставку. При этом после этого он возьмет участие в предвыборной кампании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blic.
По словам Вучича, во время своей отставки он выразит благодарность гражданам Сербии, а позже пригласит новых представителей власти на теледебаты.
"Я поблагодарю граждан. Я приглашу всех, кто придет к власти, на теледебаты. Я был президентом нашей страны очень долго. Я не смог бы этого сделать без наших граждан. Я верно, преданно, усердно и самоотверженно служил гражданам Сербии, боролся, а теперь ухожу как обычный гражданин", - сказал Сербский президент.
При этом он добавил, что после этого примет участие в предвыборной кампании. Отметим, что в конце октября в Сербии пройдут досрочные выборы в парламент.
"У меня также есть грузовик, у меня есть своя машина. Я также приобрел кемпер, так как не смогу ночевать везде. Я поеду в самые отдаленные деревни и останусь там допоздна. Деревень еще много. Тысячи и тысячи других деревень, в которых я еще не был. Я хочу посетить и города, я хочу побывать в каждом городе, побывать перед магазином, перед дискотекой, поговорить с людьми", - резюмировал Вучич.
Что еще важно знать об "уходе" Вучича
Напомним, неделю назад президент Сербии Александар Вучич заявил, что досрочные парламентские выборы в стране состоятся в октябре. По его словам, датой голосования может быть 18 либо же 25 октября.
Также мы писали, что по словам Вучича, он рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на должность премьер-министра. То есть, фактически, выборы это способ перейти на другую должность в стране.