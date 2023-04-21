Экономика Сербии выиграла от притока россиян, бежавших от Путина, - Bloomberg

Экономика Сербии извлекает выгоду из притока тысяч квалифицированных, образованных россиян, которые бежали из своей страны после того, как президент Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину.

Бывшая югославская республика придерживалась баланса в отношении Украины, осуждая нападение Путина, но воздерживаясь от принятия санкций Европейского Союза против Москвы. Брнабич защищал эту позицию, ссылаясь на изоляцию Сербии во время насильственного распада Югославии в 1990-х годах и карательные меры, направленные против правительства в Белграде.

"Наши люди решительно настроены против санкций. Мы считаем, что санкции на самом деле не уменьшают способность или готовность страны вести войну", - сказала она на панели конференции Bloomberg New Economy Gateway Europe.

Премьер-министр сказала, что ее правительство предлагает льготы российским эмигрантам, среди которых есть "инженеры, в основном очень молодые, очень квалифицированные и очень талантливые люди", которые становятся налогоплательщиками и предоставляют востребованные навыки для национальной индустрии информационных технологий. По ее словам, помимо того, что их привлекала экономика Сербии, молодые россияне "не чувствовали себя желанными где-либо еще".

"Эти молодые люди действительно ориентированы на Запад, очень хорошо образованы, против войны. Это хорошо для нас", - сказал премьер.

Сербия находится под давлением как кандидат на вступление в ЕС, чтобы полностью согласовать свою внешнюю политику с блоком из 27 стран. Она также должна наладить связи с Косово, чей суверенитет Белград не признает с тех пор, как 1,8-миллионная нация отделилась от Сербии в 2008 году, почти через десять лет после того, как НАТО выбило армию югославского диктатора Слободана Милошевича.

Этот процесс является "трудным" и "эмоциональным" для сербов, которые ценят Косово как свою историческую сердцевину, но "мы обязаны этим поколению, которое придет после нас, и мы хотим найти взаимоприемлемый компромисс" в переговорах при посредничестве ЕС и США, сказала она.

Экономика Сербии сильно пострадала от санкций, направленных против Югославии в 1990-х годах. Они были отменены после свержения Милошевича в 2000 году.