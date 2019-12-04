Президент Сербії зустрінеться з Путіним після шпигунського скандалу

У середу, 4 грудня, президент Сербії Олександр Вучич і російський лідер Володимир Путін зустрінуться в місті Сочі після того, як Сербія звинуватила Росію в шпигунстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Balkan Insight.

Зазначимо, шпигунський скандал вибухнув, коли в листопаді на YouTube з'явилося відео, де російський дипломат Георгій Клебан, зустрівшись з сербським підполковником у відставці, обмінявся з ним сумками, в яких були гроші.

Чотири дні потому Вучич заявив на прес-конференції, що спецслужби Сербії зібрали великі докази російської шпигунської операції, і що Клебан тричі вручав гроші чиновникам сербської армії.

Передбачалося, що шпигунський скандал стане головною темою обговорення між Вучичем і Путіним, але сербські політики намагалися применшити вплив цього інциденту на відносини з Москвою.

"Белград вважає шпигунський скандал з Москвою закритою темою", - заявив 3 грудня посол Сербії в Москві Мирослав Лазанский.

Лазанский наполягав на тому, що предметом переговорів у Сочі стане співпраця в економічній, енергетичній та військовій сферах.

Зазначимо, що зустріч Вучича і Путіна стане третьою в цьому році.

Нагадаємо, раніше Вучич заявив, що сербські мінометні снаряди могли опинитися на Донбасі шляхом реекспорту.