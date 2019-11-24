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Вучич визнав, що сербська зброя могла опинитися на Донбасі

Новини » Політика     24.11.2019 - 14:18
Вучич визнав, що сербська зброя могла опинитися на Донбасі
Фото: Олександр Вучич (predsednik.rs)

До постачання сербської зброї на Донбас була причетна кіпрська фірма з розлідування ГПУ

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що сербські мінометні снаряди могли опинитися на Донбасі шляхом реекспорту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сербський портал N1info.

Втім, Вучич заявив, що його країна не продавала зброю в Україну

"Вони (опозиція, - ред.) звинуватили нас у вбивстві російських дітей в Донецьку і Луганську, бо ми продаємо зброю в Україну. Вони хочуть погіршення відносин між нашою країною і Росією. Вони показали документ, який має продемонструвати вину Сербії" - сказав Вучич.

Зазначимо, в документах, оприлюднених сербською опозиційною депутаткою Марінікою Тепич в Twitter йдеться про те, що до постачання сербської зброї на Донбас була причетна кіпрська фірма PetraLink Limited, яка фігурує у розслідуванні Генпрокуратури України про розтрату коштів Міністерства оборони.

"Про що промовчав Вучич: 1) що завод "Крушик" домовлявся безпосередньо з "іноземним партнером з України"; 2) що це кіпрська фірма Petralink, якою володіє син українського генерала Володимира Петенка, засудженого за торгівлю зброєю; 3) що на це дали згоду МВС, Безпеково-інформаціне агентство, Міноборони і міністерство торгівлі" - написала вона.

Фото: оприлюднені документи (twitter.com/MarinikaTepic)

Як раніше повідомила Тепич, сербська компанія "Техноремонт" купила партію мін виробництва заводу "Крушик" у продавця Jugoimport SDPR, продала їх польській компанії Nattan, представником якої фактично був громадянин України Віталій Дементьєв, а вже потім боєприпаси потрапили в Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що згідно з журналістським розслідуванням, екс-заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор з другом та екс-директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми з розкрадань в оборонному комплексі України.

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