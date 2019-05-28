Президент Сербії визнав втрату контролю над Косовим

Сербія повинна остаточно визнати, що не має ніякого контролю над Косовим. Про це на спеціальній сесії сербського парламенту заявив президент Олександр Вучич, передає РБК-Україна з посиланням на місцеве агентство РТС.

У зверненні до депутатів Вучич закликав їх до вибору між "солодкою брехнею і гіркою правдою".

"Без цього ми не дізнаємося реальний стан справ в Косові, в Метохії, хто ними керує, і яке становище сербів в Косові та Метохії", - заявив він і підкреслив необхідність визнання найбільшої національної поразки, територіальних та економічнтх втрат.

Він також додав, що вирішив "не продовжувати брехню і самообман".

"Я сказав усім, що немає влади Сербії, немає нашого уряду в Косові і Метохії, що вкрай важливо для охорони здоров'я і освіти, і ми повинні припинити обманювати нашу громадськість", - зазначив Вучич.

За його словами, на сьогодні є два шляхи вирішення косовської проблеми: збереження "замороженого конфлікту" і нормалізація відносин між Белградом і Пріштіною. При цьому він зазначив, що виступає за другий варіант.

Нагадаємо, раніше президент Косова Хашим Тачі заявив, що Вашингтон повинен відігравати провідну роль в процесі нормалізації відносин його країни з Сербією.

До цього Косово і Сербія домовилися відновити переговори на початку липня 2019 року.