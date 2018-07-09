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Інтерв'ю

Суд у Бразилії повторно вирішив звільнити екс-президента Лулу да Сілву

НовиниПолітика    09.07.2018 - 00:51
Фото: Лула да Сілва (agenciabrasil.ebc.com.br)
Фото: Лула да Сілва (agenciabrasil.ebc.com.br)

Екс-президент Бразилії постав перед судом в 2016 році

Апеляційний суд у Бразилії в третій раз в неділю вимагав колишнього звільнити президента Бразилії Луїса Інасіо Лулу да Сілву. Про це повідомляє Reuters.

"Але було неясно, чи буде влада ефективно виконувати рішення про звільнення популярного колишнього президента, оскільки рішення Фаврето може спровокувати конфлікт юрисдикції", - йдеться в повідомленні.

Так, суддя Серхіо Моро, який відправив Лулу у в'язницю в квітні за хабарництво, заявив, що апеляційний суд не мав права видавати наказ, який звільняє його для проведення агітації напередодні жовтневого голосування.

Зазначимо, колишній президент відбуває термін за хабарництво від інженерної фірми в обмін на допомогу в укладанні контрактів з державною фірмою. Він проходить ще по шести судових розглядах за іншими звинуваченнями в корупції. Лула заперечує всі провини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура Сан-Паулу висунула обвинувачення екс-президенту Бразилії Луїсу Інасіу Лулі да Сілві у справі про відмивання грошей.

Так, представник бразильської прокуратури не уточнив, які саме звинувачення пред'явлені колишньому лідерові країни.

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Теги публікації: Бразилия, Лула да Силва, Президент  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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