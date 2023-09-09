ua en ru
Сб, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Президент Румынии сообщил Столтенбергу о новых обломках дрона РФ

Суббота 09 сентября 2023 20:51
UA EN RU
Президент Румынии сообщил Столтенбергу о новых обломках дрона РФ Фото: президент Румынии Клаус Йоханнис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Румынии Клаус Йоханнис провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которому рассказал о новых обломках российского дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Румынии в Twitter.

"В ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом мы обсудили выявление румынскими властями на нашей территории новых частей беспилотников, аналогичных тем, которые принадлежат беспилотникам, используемым российскими военными", - сообщил он.

Йоханнис решительно осудил нарушение суверенного воздушного пространства Румынии, которое представляет угрозу для граждан страны.

"Генсек НАТО выразил полную солидарность Альянса и союзников с Румынией, которая находится под полной защитой и пользуется самыми высокими в истории гарантиями безопасности", - добавил президент Румынии.

Новые обломки дрона

Сегодня Минобороны Румынии сообщило, что выявило новые обломки беспилотника, аналогичных тем, что используют российские военные.

Район, где были обнаружены обломки, оцеплен военными, а обнаруженные элементы будут собраны для анализа и технической экспертизы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Румыния Йенс Столтенберг Война России против Украины
NEWS
В МИД раскритиковали слабое заявление G20 о Украине
В МИД раскритиковали слабое заявление G20 о Украине
DAILY
Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит