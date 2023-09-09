Президент Румунії повідомив Столтенбергу про нові уламки дрону РФ

Президент Румунії Клаус Йоганніс провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, якому розповів про нові уламки російського дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента Румунії у Twitter.

"Під час телефонної розмови, що відбулася сьогодні з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, ми обговорили виявлення румунською владою на нашій території нових частин безпілотників, аналогічних до тих, що належать безпілотникам, використовуваним російськими військовими", - повідомив він.

Йоганніс рішуче засудив порушення суверенного повітряного простору Румунії, яке становить загрозу для громадян країни.

"Генсек НАТО висловив повну солідарність Альянсу і союзників із Румунією, яка перебуває під повним захистом і користується найвищими в історії гарантіями безпеки", - додав президент Румунії.

Нові уламки дрону

Сьогодні Міноборони Румунії повідомило, що виявило нові уламки безпілотника, аналогічні тим, що використовують російські військові.

Район, де були виявлені уламки, оточений військовими, а виявлені елементи будуть зібрані для аналізу та технічної експертизи.

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