RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Права бывших осужденных в ВСУ расширили: что изменится

16:07 04.08.2026 Вт
3 мин
Нововведения касаются права на отпуск, перевода между подразделениями и не только
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинский военный (Getty Images)

В Украине расширили права военнослужащих, которые были условно-досрочно освобождены от отбывания наказания для службы по контракту.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

"Люди, которые доказали свою преданность Украине на фронте, должны быть защищены. Этот закон устраняет несправедливость по отношению к военным, которые после условно-досрочного увольнения стали на защиту Украины. Они получают четко определенные права и гарантии", - подчеркнула заместитель министра обороны Любовь Галан.

Новые отпуска для военных

Ранее эта категория защитников имела право только на лечение и короткие отпуска по семейным обстоятельствам (до 10 дней). Теперь перечень существенно расширен.

Военным становится доступным ежегодный основной отпуск продолжительностью 15 дней. Он предоставляется по решению командира и исключительно по желанию самого бойца.

Ключевые условия для получения отпуска:

  • прохождение службы по контракту сроком не менее 1 года;
  • официальное прекращение административного надзора в отношении военнослужащего.

Отпуск можно делить на части (основная часть - не менее 10 дней), а его предоставление возможно при условии, что в подразделении одновременно отсутствуют не более 30% личного состава.

За военным сохраняется денежное довольствие и выплачивается оздоровительная помощь. Время на дорогу (до 2 суток в один конец) к сроку отпуска не засчитывается.

Кроме того, после освобождения из плена бойцы будут иметь право на 90 дней отпуска без разделения на части с сохранением выплат. Для защитниц предусмотрены декретные отпуска, а порядок оплаты лечебных отпусков определяет Минобороны.

Механизм перевода между подразделениями

Ранее бывшие осужденные могли проходить службу исключительно в специализированных подразделениях. Новый закон впервые дает им четкий механизм перевода в другие части ВСУ.

Для такого перевода необходимо прослужить в специализированной части не менее 1 года и должен быть снят административный надзор.

Если военнослужащий получил ранения или заболел, его могут перевести в подразделения обеспечения, ТЦК и СП, учебных заведений, связи или логистики независимо от срока службы - при наличии соответствующего заключения ВЛК.

Расширенные основания для досрочного прекращения договора

Закон также расширяет перечень оснований для увольнения со службы, если военнослужащий не изъявил желания продлевать контракт. К ранее действующим причинам добавились два новых основания:

  • по состоянию здоровья - при наличии инвалидности в результате ранения или заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы;
  • в связи с освобождением из плена.

Соответствующий закон уже подписал президент Украины. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его официальной публикации.

Напомним, недавно Минобороны Украины расширило список должностей, на которые могут назначать военных по пехотно-штурмовым контрактам.

Также Минобороны недавно объясняло, что военные могут подписать новый мотивационный контракт до завершения действующего. Но оформить его можно только в том подразделении, где они служат.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы УкраиныКонтрактная армия