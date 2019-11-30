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Президент "Радіо Свобода" обговорив із Зеленським проблему свободи слова в Україні

Новини » Суспільство     30.11.2019 - 04:23
Президент "Радіо Свобода" обговорив із Зеленським проблему свободи слова в Україні
Фото: Джеймі Флай (twitter.com/radiosvoboda)

Джеймі Флай висловив стурбованість з приводу тиску чиновників на окремих журналістів "Радіо Свобода"

Президент "Радіо Свобода" (РС) Джеймі Флай зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 29 листопада. Зустріч відбулася в Офісі президента, передає РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Під час зустрічі вони обговорювали роботу Української служби РС, котра відзначила у цьому році 65-річчя. Крім того, були порушені питання свободи слова, зокрема, тиск з боку державних органів і політиків на окремих журналістів РС в Україні.

"Радіо Свобода" випускає програми, які транслюються на 10 телеканалах в Україні і які щороку переглядають понад 20 мільйонів глядачів. Служба також активна на радіо і в інтернеті. До журналістів "Радіо Свобода" в Україні входить наша безстрашна команда "Схеми", яка здійснює резонансні розслідування, що забезпечують підзвітність влади суспільству... Я підкреслив, що активні ЗМІ необхідні для дієздатної демократії, і що спроби урядовців або інших політичних діячів нападати на журналістів чи демонізувати їх є неприйнятними і що "Радіо Вільна Європа" / "Радіо Свобода" не буде відступати від своєї роботи", - написав Джеймі Флай у Twitter.

Він також попросив Володимира Зеленського посприяти у звільненні полонених журналістів "Радіо Свобода" - Станіслава Асєєва та Олега Галазюка, а також у справі засудженого в анексованому Криму Миколи Семени.

Нагадаємо, у вересні прес-секретар президента України Юлія Мендель відштовхнула журналіста "Радіо Свобода" Сергія Андрушко і відводила в сторону руку журналіста з мікрофоном, коли він спробував поставити запитання Володимиру Зеленському.

Зазначимо, нещодавно народний депутат від партії "Слуга Народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що в Україні час "приглушити свободу слова". За її словами, обмежувати свободу слова потрібно з поваги до інституту президентства. Згодом заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук зазначила, що у фракції немає претензій до Смаглюк.

"Радіо Свобода" - некомерційна медіакорпорація, яка діє в 22 країнах Східної та Південно-Східної Європи, Кавказу, Центральної та Південної Азії 26 мовами. Це незалежна медіакомпанія, що фінансується за рахунок гранту Конгресу США через агентство США з глобальних медіа.

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Новини України Володимир Зеленськийсвобода слова"Радіо Свобода"
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