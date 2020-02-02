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Президент пропонує приєднатися до Міжамериканської конвенції щодо кримінальних покарань

Новини » Політика     02.02.2020 - 11:54
Президент пропонує приєднатися до Міжамериканської конвенції щодо кримінальних покарань
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст відповідного законопроекту відсутній на сайті парламенту

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект №0033 "Про приєднання України до Міжамериканської конвенції про виконання кримінальних покарань за кордоном". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

Документ був зареєстрований 31 січня. Наразі його текст відсутній.

Останній етап проходження законопроекту - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, 31 січня президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №0020 "Про ратифікацію договору між Україною та Федеративною республікою Бразилія про взаємну правову допомогу та правові відносини у цивільних справах".

Як писало РБК-Україна, глава держави також схвалив законопроект №0018 "Про ратифікацію угоди про співробітництво в сфері розвитку між урядом України та урядом Турецької Республіки".

Крім того, Зеленський підписав закон щодо відстрочки остаточного переходу Верховної ради України на електронний документообіг до осені 2020 року. Сьогодні цей закон набув чинності, але буде введений у дію пізніше - першого дня роботи третьої сесії парламенту.

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