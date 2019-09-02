Президент доручив спростити підключення до електро- і газових мереж

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів спростити порядок підключення до електричних і газових мереж. Про це він заявив на нараді за участю представників парламенту, Кабміну та правоохоронних органів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський заявив, що спрощення підключення повинно відбутися вже до 1 січня 2020 року.

"Спростити порядок та зменшити вартість підключення для громадян і бізнесу до електричних та газових мереж, якими володіють приватні монополісти", - сказав він.

Відзначимо, легкість підключення до електромереж є одним з критеріїв у Рейтингу легкості ведення бізнесу (Doing Business) Світового банку. У 2018 році Україна знаходилася на 71-му місці з 190 у рейтингу Doing Business. Однак в категорії "підключення до системи електропостачання" на 135 місці.

Таким чином, вирішення проблеми підключення до електропостачання (хоча б на законодавчому рівні) дасть можливість піднятися у рейтингу на декілька пунктів.

Українська влада завжди розглядала місце у рейтингу Світового банку одним з критеріїв своєї успішності, хоча це місце не завжди залежить від реальних в країні.