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Президент Португалії вирушив на карантин через коронавірус

Новини » Надзвичайні події     09.03.2020 - 10:30
Президент Португалії вирушив на карантин через коронавірус
Фото: Марселу Ребелу ді Соуза (з відкритих джерел)

За станом президента будуть спостерігати лікарі в резиденції

Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза пішов на двотижневий карантин через спалах коронавірусу. Про це повідомляється на сайті президента.

Повідомляється, що 71-річний глава держави не має ознак хвороби. Однак, раніше президентський палац відвідали учні школи, в якій був виявлений випадок зараження коронавірусу.

За станом його здоров'я будуть спостерігати лікарі в резиденції.

Нагадаємо, перші два випадки зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Албанії.

Відзначимо, в Європейському Союзі тільки на Кіпрі не зафіксовано випадків зараження коронавірусом. В Європі також коронавірус не виявлений у трьох країнах, які не входять в ЄС - Чорногорія, Туреччина і Албанія.

В Італії кількість летальних результатів від викликаного коронавірусом захворювання за добу збільшилася на 133, загальна кількість померлих від хвороби в країні досягла 366 осіб.

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