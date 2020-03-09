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Президент Португалии отправился на карантин из-за коронавируса

Новости » Происшествия     09.03.2020 - 10:30
Президент Португалии отправился на карантин из-за коронавируса
Фото: Марселу Ребелу ди Соуза (из открытых источников)

За состоянием президента будут наблюдать врачи в резиденции

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза ушел на двухнедельный на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщается на сайте президента.

Сообщается, что 71-летний глава государства не имеет признаков болезни. Однако, ранее президентский дворец посетили ученики школы, в которой был обнаружен случай заражения коронавируса.

За состоянием его здоровья будут наблюдать врачи в резиденции.

Напомним, первые два случая заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Албании.

Отметим, в Европейском Союзе только на Кипре не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. В Европе также коронавирус не обнаружен в трех странах, которые не входят в ЕС - Черногория, Турция и Албания.

В Италии число летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 133, общее количество умерших от болезни в стране достигло 366 человек.

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