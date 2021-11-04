Президент Португалії розпускає парламент
Фото: Марсело Ребелу де Соуза, президент Португалії (wikimedia.org)
Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза розпускає парламент. Рішення схвалили консультативний орган президента і Державна рада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Рішення про розпуск президент прийняв після того, як парламент відхилив законопроект уряду про бюджет на 2022 рік.
У заяві канцелярії президента йдеться, що більшість членів ради схвалили розпуск парламенту. Але поки невідомо, коли можуть відбутися позачергові вибори.
Ребелу де Соуза ще не підписав указ про розпуск. У вихідні він зустрівся з представниками основних політичних партій, які рекомендують проведення виборів у січні.
Перед голосуванням за бюджет Ребелу де Соуза звернеться до народу і попередив, що буде змушений розпустити парламент.