Президент Португалії розпускає парламент

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Рішення про розпуск президент прийняв після того, як парламент відхилив законопроект уряду про бюджет на 2022 рік.

У заяві канцелярії президента йдеться, що більшість членів ради схвалили розпуск парламенту. Але поки невідомо, коли можуть відбутися позачергові вибори.

Ребелу де Соуза ще не підписав указ про розпуск. У вихідні він зустрівся з представниками основних політичних партій, які рекомендують проведення виборів у січні.