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Президент Португалії розпускає парламент

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Португалія, Четвер 04 листопада 2021 01:34
Президент Португалії розпускає парламент Фото: Марсело Ребелу де Соуза, президент Португалії (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза розпускає парламент. Рішення схвалили консультативний орган президента і Державна рада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рішення про розпуск президент прийняв після того, як парламент відхилив законопроект уряду про бюджет на 2022 рік.

У заяві канцелярії президента йдеться, що більшість членів ради схвалили розпуск парламенту. Але поки невідомо, коли можуть відбутися позачергові вибори.

Ребелу де Соуза ще не підписав указ про розпуск. У вихідні він зустрівся з представниками основних політичних партій, які рекомендують проведення виборів у січні.

Перед голосуванням за бюджет Ребелу де Соуза звернеться до народу і попередив, що буде змушений розпустити парламент.

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