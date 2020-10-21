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У Польщі новий антирекорд захворюваності на COVID-19: більш як 10 тисяч випадків

Варшава , Середа 21 жовтня 2020 12:59
У Польщі новий антирекорд захворюваності на COVID-19: більш як 10 тисяч випадків
Фото: прапор Польщі (pixabay.com-kaboompics)
Автор: Максим Зайченко

За останню добу в Польщі зафіксували 10 040 нових випадків коронавірусу, що є новим антирекордом захворюваності. Померли від хвороби 130 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я Польщі в Twitter.

Загальна кількість інфікованих у Польщі з початку пандемії становить 202 579. При цьому понад 3 851 особа померла від недуги. Вилікувались близько 100 тисяч осіб.

Найбільше нових заражень виявили в Малопольському (адміністративний центр Краків) - 1315, Мазовецькому (Варшава) - 1162, і Сілезькому (Катовіце) - 1008 воєводствах.

За останню добу в Польщі померли 130 пацієнтів, у тому числі 13 - безпосередньо від COVID-19, а 117 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусом.

В лікарнях країни перебувають 9439 осіб, підключені до апаратів ШВЛ 757 осіб.

Нагадаємо, раніше у Польщі ввели так звані години для людей похилого віку, щоб зменшити ризик інфікування коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що в Польщі був введений обов'язковий масковий режим по всій території країни.

Крім цього, раніше повідомлялося, що у Варшаві відкриють госпіталь на стадіоні через ситуацію з коронавірусом.

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