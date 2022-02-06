Президент Польщі під час візиту на Олімпіаду-2022 зустрівся з президентом Китаю

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Пекіна на зимову Олімпіаду-2022. У рамках візиту в неділю, 6 лютого, він зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Сі Цзіньпін і Дуда обговорювали зміцнення контактів КНР і Польщі з "основних міжнародних проблем".

За словами лідера КНР, країни повинні задіяти потенціал своїх економік, торгівлі та інвестицій, транспорту і логістики, високих і нових технологій і вивести двостороннє практичне співробітництво на новий рівень.

Сі Цзіньпін також заявив про готовність КНР відігравати активну роль у створенні великого логістичного центру в Польщі і в перетворенні країни на ключову сполучну ланку між Китаєм і Європою.