Президент Польщі сьогодні відвідає Україну з офіційним візитом

У неділю, 11 жовтня, президент Польщі Анджей Дуда відвідає Україну з офіційним візитом. Він буде в країні до 13 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба президента Польщі.

"11-13 жовтня 2020 президент Польщі Дуда з дружиною перебуватиме з офіційним візитом в Україні", - йдеться в повідомленні.

Під час візиту відбудуться переговори з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем. За результатами буде підписано низку двосторонніх документів.

Також Зеленський і Дуда відвідають Одесу і візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму. У їх присутності повинен бути підписаний меморандум про взаєморозуміння між портами в Одесі та Гданську

За інформацією польських ЗМІ, у Києві Дуда покладе символічну кошик з колосками пшениці під пам'ятником жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років, запалить свічку перед хрестом Героїв Небесної Сотні.

Нагадаємо, 11 вересня Зеленський і Дуда провели телефонну розмову. Президент України заявив, що другий візит Дуди в Україну є черговим доказом дружніх і теплих стосунків між Україною і Польщею.

Крім цього, Зеленський підняв питання історичної пам'яті - внесення могили воїнів УПА на горі Монастир до польського реєстру військових поховань.