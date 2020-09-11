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Зеленський і Дуда обговорили ситуацію в Білорусі

Варшава, П'ятниця 11 вересня 2020 15:01
Зеленський і Дуда обговорили ситуацію в Білорусі
Фото: Володимир Зеленський і Анджей Дуда (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда провели телефонну розмову. В ході нього лідери двох країн обговорили ситуацію в Білорусі.

Про це повідомив глава канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський в Twitter.

Він також повідомив, що Зеленський і Дуда обговорили майбутній візит президента Польщі в Україну.

"Президент Республіки Польща Анджей Дуда говорить з президентом України Володимиром Зеленським. Теми включають ситуацію в Білорусі, плани на офіційний візит президента Польщі в Україну", - повідомив Щерський.

У свою чергу, Володимир Зеленський заявив, що другий візит Дуди в Україну є черговий доказ дружніх і теплих стосунків між Україною і Польщею.

"Спасибі за підтримку нашого суверенітету і територіальної цілісності. Україна готова приєднатися до запропонованого вами плану міжнародного співробітництва після COVID-19", - Зеленський написав у Twitter.

Раніше повідомлялося, що Анджей Дуда планує відвідати Україну у жовтні.

Крім того, в кінці серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба одним з перших провів телефонну розмову з новим главою польської дипломатії Збігневом Рау.

Додамо, що восени планується зустріч "Люблінського трикутника" за участі міністрів закордонних справ України, Литви та Польщі.

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Новини України Політика Володимир ЗеленськийБілорусьАнджей Дуда
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